 Un tour d'Europe pour la cause féminine, le projet de deux Caennaises

Mercredi 10 janvier 2018, deux Caennaises (Calvados) lancent une cagnotte en ligne pour boucler leur projet d'un tour d'Europe pas comme leur autre : elles vont traverser le continent pour donner la parole aux femmes.

C'est un mélange de road trip et de micro-trottoir géant et, surtout, international. En mars 2018, Mona-Lisa Dubourg et Lucie Thilbert, deux jeunes Caennaises (Calvados) de 21 ans, se lanceront dans un tour de l'Europe un peu particulier. Armées d'une petite caméra et d'un micro, elles parcourront 12 pays pour explorer et raconter comme vivent les jeunes femmes d'aujourd'hui.

Des villes aux campagnes, des jeunes aux mamies

"Notre objectif c'est de faire parler tout le monde des femmes, pas de faire parler les femmes des femmes, présente Lucie. On va interroger des hommes, des femmes, des enfants, des papis, des mamies… Aussi rester quelques jours dans les capitales, puis aller dans les campagnes."

Et pour être au plus près des problématiques de chaque pays, elles ont d'ores et déjà contacté des associations de défense des droits des femmes à chaque endroit traversé. "Elles pourront nous guider dans chaque mentalité, chaque tabou lié à la culture de chacun", précise Mona-Lisa. Un premier pas qui a été révélateur. "En Hongrie, on n'en a presque pas trouvé alors que dans d'autres pays comme la Hollande en compte énormément."

Rencontre avec des collégiens et lycéens

Leurs découvertes, elles en rendront compte au fil de leur périple via les réseaux sociaux mais surtout à leur retour : elles présenteront leur documentaire dans les collèges et lycées de Normandie les témoignages qu'elles auront recueillis.

Et avant le départ, il leur reste encore plusieurs centaines d'euros à récolter, en plus de l'argent déjà économiser en travaillant et grâce à quelques subventions décrochées. Elles ont donc mis en place une cagnotte, lancée mercredi 10 janvier 2018.

