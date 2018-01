La Fnac ouvre une nouvelle boutique à Lisieux

Jeudi 1er février 2018, la Fnac ouvrira ses portes à Lisieux (Calvados), dans la zone commerciale de l'Intermarché.

La Fnac poursuit son implantation en Normandie. Après l'ouverture d'une boutique à Alençon (Orne) début décembre et l'agrandissement de sa boutique caennaise, c'est au tour de Lisieux (Calvados) de profiter d'un nouveau magasin.

800 m2 de boutique

La boutique ouvrira le jeudi 1er février 2018 sur une surface d'environ 800 m2. 15 personnes seront recrutées pour y travailler. On y retrouvera les services de téléphonie, photo et bureautique, libres, musique et cinéma mais aussi un espace jeux et jouets. Une billetterie y sera également proposée.

La nouvelle Fnac sera située dans le centre commercial Intermarché, boulevard Georges-Pompidou.

