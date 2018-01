Football : le FC Rouen remporte son match amical à Versailles

Samedi 6 janvier 2018, le FC Rouen (Seine-Maritime) disputait un match amical contre Versailles, autre club de National 3. Les Diables Rouges l'ont emporté sur le score de 2-0.

Alors que la fin de la trêve se profile et avant de reprendre la championnat, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) jouaient un match amical le samedi 6 janvier 2018 sur la pelouse de Versailles, autre pensionnaire de National 3, et se sont imposés 2-0.

Une victoire pour bien débuter 2018

Un match globalement dominé par les Rouges et Blancs qui ont marqué un but dans chaque période. C'est tout d'abord Alexis Mainemare qui a ouvert la marque après quinze minutes de jeu, Jason Gibon a marqué le deuxième but juste avant le dernier quart d'heure du match (2-0).

Pour les hommes de Manu Abreu, c'est un résultat positif avant de reprendre le championnat de National 3 le samedi 13 janvier 2018 avec la réception de Mondeville, à 18h.