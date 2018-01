Basket : la reprise a sonné pour le Caen BC

Les joueurs du Caen Basket Calvados ont repris le chemin de l'entraînement, jeudi 4 janvier 2018. Ils ont une semaine pour préparer leur prochain rendez-vous.

Deux séances intenses au programme. Les joueurs du Caen Basket Calvados ont eu raison de profiter de leurs vacances, avant la reprise de l'entraînement, jeudi 4 janvier 2018. "C'est un plaisir de retrouver les gars", a commenté le pivot Bastien Vautier, 19 ans et qui a su se trouver une place de titulaire sur le dernier semestre de l'année, pour sa première saison en Pro B. "Ce groupe vit très bien, rigole, et quand il s'agit de bosser, tout le monde répond présent également".

Lancer une série positive

Hervé Coudray et ses hommes ont déjà les yeux rivés vers la reprise de la Pro B. Ce sera vendredi 12 janvier à domicile face à Nantes, quelques places derrière les Caennais au classement. "Après un mois de décembre difficile, nous devons relancer une série de victoires", commente l'intérieur cébéciste. Après 12 journées, le bilan des Normands est équilibré : six victoires pour six défaites. "Nous espérons aussi grandement le retour rapide de Gregg (Thondique) et de BJ (Monteiro)."

