À Rouen, 150 euros pour inciter les jeunes à ne pas conduire en ayant bu

L'opération nationale Vigicarotte débute sa tournée, samedi 6 janvier 2018, à Rouen (Seine-Maritime). Il s'agit d'encourager les jeunes de 18 à 24 ans à ne pas reprendre le volant après avoir consommé de l'alcool en soirée. En échange, ils reçoivent 150 euros.

Une carotte pour la sécurité routière. C'est l'idée du dispositif national Vigicarotte qui vise à récompenser les jeunes, âgés de 18 à 24 ans, qui ne prennent pas le volant en sortant d'une soirée, en ayant bu de l'alcool. L'opération s'installe samedi 6 janvier 2018 à Rouen (Seine-Maritime), à la discothèque La Suite. Elle fera ensuite étape dans plusieurs villes de Seine-Maritime jusqu'à la fin du mois.

Récompenser les jeunes responsables

"On veut leur montrer qu'il est possible de s'amuser en soirée sans avoir nécessairement bu de l'alcool", explique Jean-Baptiste Cosson, coordinateur de l'opération Vigicarotte. Pour inciter les jeunes à tenir leur engagement, ils reçoivent en fin de soirée des bons de réduction valables chez les commerçants du département, pour un total de 150 euros.

"Beaucoup de jeunes sont habitués à être Sam pour leurs amis et, avec ce dispositif, c'est une manière de les récompenser", poursuit Jean-Baptiste Cosson. "Pour certains, c'est aussi l'occasion d'essayer et de se rendre compte qu'il est possible de s'amuser sans alcool."

En moyenne, 80 jeunes participent chaque soir à cette opération de sécurité routière et "environ 90 % d'entre eux vont tenir leur engagement de ne pas consommer d'alcool pendant la soirée".

Pratique. Vigicarotte fera étape les 12 et 13 janvier 2018 à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), les 19 et 20 janvier 2018 à Belbeuf (Seine-Maritime) et les 26 et 27 janvier 2018 au Havre (Seine-Maritime).

