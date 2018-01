Vos pronostics hippiques gratuits, pour ce Samedi 06 Janvier à Vincennes

Aujourd'hui, le Prix de Breteuil sera la course support du tiercé, quarté, quinté + sur l'hippodrome de Vincennes. 18 partants s'élanceront à 15h15 sur les 2 100 mètres de la 4ème course. Découvrez la sélection d'Apollinaire

Dans la 4ème course à Vincennes, pour le Prix de Breteuil, Apollinaire vous conseil de jouer :

Le 2, Cher Ami

Le 6, Univers de l'Aube

Le 3, Very First

Le 14, Agora du Goutier

Le 7, Vetiginous

L'As, Ulysse Maria

Le 11, Ugophénio

Et le 12, Vivien

Départ à 15h15