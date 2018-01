Nora Hamzawi : impertinente et espiègle!

La chroniqueuse de France Inter Nora Hamzawi interprète sur la scène de l'ECFM de Canteleu (Seine-Maritime) son 3e one-woman-show le mercredi 17 janvier 2018 : un spectacle grinçant à souhait !

L'ECFM de Canteleu accueille Nora Hamzawi le mercredi 17 janvier : une humoriste espiègle qui se distingue par ses propos acides et son débit de parole exceptionnel !

De la scène au studio radio

C'est en 2009 que Nora Hamzawi se met en scène pour un premier one-woman-show Le show inutile, elle s'invente dès ses premières scènes un personnage de petite peste adepte de la critique facile. On la retrouve au théâtre pour un deuxième one-woman-show en 2012, Harmonie hormonale et depuis 2013, elle tourne en France avec son dernier spectacle au titre éponyme que l'on pourra découvrir sur la scène de l'ECFM. En parallèle, la jeune trentenaire se fait remarquer sur le petit écran et sur les ondes par son style acide et la pertinence de son analyse du quotidien. Elle devient chroniqueuse pour le grand journal et anime la rubrique Nora a la réponse et livre quotidiennement son billet d'humeur sur France inter depuis 2013 sans jamais être à court d'idée.

Une trentenaire névrosée

Sous sa frange et ses lunettes de fille sage, Nora Hamzawi se présente comme une véritable boule de nerf. Tout l'énerve et elle fustige à tout va : les propos débiles de ses amis, ses excès qu'elle n'arrive pas à limiter, les situations misérables dans lesquelles elle se retrouve malgré elle, ses tracas du corps, ses modes de vies qu'on tente de lui imposer ! Bourré de complexes et poussant l'angoisse au paroxysme, le personnage imaginé par Nora Hamzawi se venge de ses frustrations en dénonçant les travers des gens qu'elle croise au quotidien. Sur un rythme effréné, Nora virulente et impétueuse dénonce la bêtise et l'hypocrisie mais fait également preuve d'une grande faculté d'autodérision. Elle décortique avec soin les absurdités de notre quotidien et écrit des textes tranchants et cinglants mais tout à fait pertinents dans lesquels elle se présente comme une banale trentenaire parisienne : en bref, le témoignage d'une fille d'aujourd'hui bourré de répliques cinglantes mais pétillantes de malice !

Pratique. Mercredi 17 janvier à 20h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 9 à 13,10 €. Tél. 02 35 36 95 80

