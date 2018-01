Dédo: Killing joke au Théâtre à l'ouest à Rouen

L'humoriste au look de métalleux qui s'est fait connaître grâce au Jamel Comedy Club vient pour la première fois à Rouen (Seine-Maritime) accueilli par le Théâtre à l'ouest le 11 janvier pour son one-man-show Killing joke.

L'humoriste Dédo investit le Théâtre à l'Ouest à Rouen ce jeudi 11 janvier pour son 2e one-man-show dans la pure tradition du stand-up : une pincée d'humour noir et une bonne dose d'absurde au service du rire.

À l'école du stand-up

Originaire de la région parisienne, Dedo alias Sébastien de Dominicis est repéré par Kader Aoun, metteur en scène de la troupe du Jamel Comedy Club. "Cette expérience m'a permis de me faire connaître, raconte Dédo. Le Jamel Comedy Club a également été très formateur car cette émission de canal + était véritablement une pionnière en termes de stand-up. Cela m'a permis d'apprendre à interagir d'avantage avec le public et à maîtriser l'improvisation. J'aime quand le public ressort du spectacle en ayant eu l'impression que je me suis adressé directement à lui". Complice de Kyan Khojandi dans la série Bref, Dédo co-écrit avec Yacine Belhousse et la troupe de Golden Moustache des programmes courts humoristiques comme l'histoire racontée par des chaussettes : une série visible sur Youtube.

Se jouer des apparences

Après un premier one-man-show crée en 2012 Prince des ténèbres, Dédo nous présente un spectacle crée en 2015 Killing Joke dans lequel il se joue toujours de son image de métalleux. "C'est mon vrai look que je n'ai pas renié et qui m'a permis de me démarquer, confie-t-il. Mais ce qui me plaît particulièrement c'est de surprendre les spectateurs. Mon look interpelle mais il s'efface très vite au profit de mon discours. Je veux faire en sorte que le public se détache des a priori liés à mon style vestimentaire. D'ailleurs j'aborde des sujets vraiment très variés et pas seulement en lien avec le métal". Cependant, Dedo qui est aussi un peu musicien, aime toujours offrir une petite parenthèse musicale et humoristique à son public, une guitare à la main au cours du spectacle.

La question des origines

"J'aborde des thèmes qui attisent ma curiosité avec humour noir et sous un angle absurde". Avec pour humoristes de références Les monty Python, Desproges ou Ricky Gervais, Dedo aime particulièrement offrir une relecture de l'histoire : "L'originalité de mon discours repose sur une interrogation sémantique à travers le prisme de l'absurde : comment par exemple les hommes de Cro-Magnons ont-il commencer à parler ? Quels furent les premiers mots ? Et de la même façon, j'aime aussi imaginer comment une science comme la médecine a pu naître". Dedo interroge aussi nos habitudes modernes : le jeu vidéo, l'adulation des joueurs de foot, la bande-dessinée et puise dans la culture populaire les thèmes de ce spectacle décalé.

Un homme à tout faire

Dédo a plus d'une corde dans son arc. Alors qu'il prépare actuellement un nouveau one-man-show dont la présentation officielle est prévue pour 2019, il monte en parallèle un projet théâtre et musique The princesses Leïa. "Façon stand-up, on pénètre dans l'intimité d'un groupe de musiciens : c'est une vraie pièce de théâtre et en même temps un authentique concert live : la forme est complètement inédite. J'adore mixer ainsi les disciplines". Dédo vient également de finir le scénario d'une bd fantastique et humoristique qui sera publiée chez Delcourt et a conçu un jeu de société baptisé Killing Time : "une joute oratoire basée sur l'improvisation et la mauvaise foi". Dédo se consacre donc par tous les moyens à sa passion : " Faire rire".

Pratique. Jeudi 11 janvier à 20h. Théâtre à l'ouest à Rouen. Tarif 20€. www.theatrealouest.fr

