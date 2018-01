Caennais, ce qui vous attend pour cette nouvelle année 2018

L'année 2018 vient de commencer. La rédaction de Tendance Ouest Caen (Calvados), vous propose un petit aperçu des grands chantiers et des nouveautés pour cette année.

En 2018, le paysage urbain de Caen et son agglomération va changer. Voici une liste non exhaustive de ce qui vous attend. À vos agendas !

Janvier

Les travaux pour le nouveau tramway ont commencé depuis le 2 janvier. Ils vont durer 18 mois. Des bus de substitution sont mis en place ainsi que des vélos à assistance électrique (Velolib'). Une navette électrique gratuite fait également son apparition dans le centre-ville. Il suffit de lui faire signe pour qu'elle s'arrête !

Face à la prairie de Caen, les travaux de la résidence Panoramik seront lancés en ce début d'année. Durée de l'opération : 28 mois. 180 logements doivent sortir de terre, la résidence sera l'œuvre de l'architecte Rudy Ricciotti.

Finales du concours international des plaidoiries au Mémorial de Caen du 26 au 28 janvier avec les lycéens, élèves-avocats et avocats.

Février

Direction le soleil avec l'ouverture de la liaison Caen-Marseille par la compagnie Hop! à compter du 23 février et à raison de quatre vols par semaine. Une offre vers le sud complétée par la compagnie espagnole Volotea à partir du mois d'avril.

Avril

La base de loisirs éphémère "Les Pieds dans l'Orne", qui a proposé des activités nautiques sur l'Orne l'été dernier, devient annuelle. Son ouverture est prévue en avril et elle fonctionnera jusqu'en septembre du mardi au dimanche. Il sera possible de louer des vélos, canoës, pédalos ou paddles et de se restaurer.

On reste dans l'eau avec le siège du centre aquatique Récréa qui doit ouvrir à Saint-Contest, aux portes de Caen. Auparavant à Hérouville Saint-Clair, ce nouveau bâtiment de 3 535m2 va accueillir cinquante salariés.

Mai

Neymar à Caen ? Les supporters du Stade Malherbe vont-ils donner de la voix le samedi 19 mai pour la dernière journée de Ligue 1 ? Le SMC finit en beauté face au Paris Saint-Germain à d'Ornano. Année de Coupe du monde oblige, la venue du Brésilien n'est pas forcément assurée si le PSG est déjà leader de Ligue 1 avant la dernière journée.

Juin

Un nouveau traitement contre le cancer, la protonthérapie, une forme de radiothérapie plus efficace arrive sur le plateau Nord de Caen près du CHU et du centre François Baclesse. La machine Proteus One sera mise ne service durant le mois de juin. Les premiers traitements suivront. L'établissement pourra accueillir dans un premier temps 345 patients par an.

Juillet

Outre le festival Beauregard qui fête ses dix ans du 6 au 9 juillet, le traditionnel banquet fantastique revient au château de Caen à la fin du mois de juillet. L'été dernier, plus de 14 000 personnes s'étaient rendues dans la cour du château pour assister à cette journée médiévale.

Septembre

Ouverture du nouvel hôtel des associations sur le site de l'ancien collège Guillaume-de-Normandie, à la Guérinière. Il va remplacer l'actuelle maison des associations rue Neuve-Bourg-l'Abbé.Ce bâtiment en bois, abritera cinq salles de réunions, un espace de coworking et 800m2 de bureaux modulables.

Vers l'infini et au-delà avec la foire internationale de Caen du 21 au 30 septembre au Parc des expositions. Le thème de l'édition 2018 est bien évidemment l'espace !

Octobre

Le centre d'exploitation et de maintenance du futur tramway reçoit ses premières rames avant d'accueillir ses premiers personnels au début de l'année 2019. Ce centre de 7 500m2 va permettre le bon fonctionnement du nouveau tramway. Il en est le centre névralgique.

Avis aux fans de la musique électro, le festival Nördik Impakt 20e édition revient du 24 au 27 octobre ! Lors de l'édition précédente, plus de 22 000 personnes avaient dansé au Parc des expositions.

Novembre

La ville de Caen accueille les finales nationales des Olympiades des métiers au parc des expositions et au Zénith du 28 novembre au 1er décembre.

Les pays nordiques et baltiques sont à l'honneur avec le festival Les Boréales qui revient pour la 27e édition du 15 au 25 novembre.