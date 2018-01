Calvados : jugé pour vol, il est relaxé au bénéfice du doute

Dans l'après-midi du lundi 15 mai 2017, un homme se fait voler son téléphone portable dans les vestiaires de la piscine de Douvres-la-Délivrande au nord de Caen (Calvados). Fortement suspecté, un jeune homme a été jugé mercredi 3 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Caen.

Mercredi 3 janvier 2018, un jeune homme âgé de 19 ans a comparu pour vol devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits remontent au lundi 15 mai 2017 et se sont produits à la piscine de Douvres-la-Délivrande au nord de l'agglomération.

"Il n'y avait que lui dans le vestiaire"

Présente à l'audience, la victime explique : "Après ma douche, j'ai constaté que mon téléphone portable avait disparu de mon casier. Il n'y avait que lui dans les vestiaires, semblant rôder". Il ajoute qu'il a tenté de lui parler lorsqu'il l'a revu et le jeune homme s'est dit au courant du vol. "Mais je n'en avais parlé à personne", s'étonne la victime qui porte plainte et se constitue partie civile, sollicitant 600 euros de préjudice moral : "Je venais de l'acheter et je continue à régler 43 euros par mois et cela pendant deux ans".

Vidéosurveillance

Le prévenu à la barre, tout comme durant l'enquête, nie les faits. La vidéosurveillance le montre bien dans le vestiaire, mais il affirme que pour passer de la piscine au sauna, il n'y a pas moyen de faire autrement. Pour le procureur, comme il n'y avait que lui à cet endroit à ce moment-là, sa culpabilité ne fait aucun doute. Il requiert une peine de travaux d'intérêt général ou un mois de prison ferme (le prévenu ayant déjà été condamné pour vol).

Suspicion légitime mais manque de preuves

L'avocate de la défense plaide qu'il n'y a rien dans le dossier susceptible de l'accuser : "D'autres personnes auraient pu passer sans que la victime ne les voie. Il était sous sa douche. De plus ce téléphone s'est purement volatilisé, personne ne s'en sert".

Le tribunal convient de la légitimité des suspicions de la victime mais, faute de preuves, prononce la relaxe au bénéfice du doute.

A LIRE AUSSI.

Normandie : il filme des femmes dans les vestiaires de la piscine

Calvados : prison pour détention de stupéfiants et recel d'un ordinateur volé

Calvados : condamné pour un délit commis à Caen alors qu'il était à Strasbourg

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Calvados.Un homme jugé pour avoir volé et tabassé un dealer