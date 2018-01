Calvados : peine ferme pour des dégradations de voitures

Au cours du mois de mai 2017, six véhicules sont dégradés sur le parking du centre commercial de Mondeville à l'est de Caen (Calvados). Un septuagénaire est appréhendé. Mercredi 3 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Caen l'a jugé en son absence.

Paul Le Breton âgé de 73 ans a été jugé pour dégradations en récidive par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits ont été commis à Mondeville à l'est de l'agglomération durant le mois de mai 2017.

Préjudices avoisinant les 2 300 euros

C'est au bout de plusieurs jours de dégradations (et de six véhicules dégradés) que l'homme est repéré par la vidéosurveillance des agents de sécurité du centre commercial. Passant entre les voitures garées sur le parking, il s'affaire à en rayer les carrosseries. Interpellé, il reconnaît les faits même s'il n'a aucune explication à donner à son comportement. En additionnant le préjudice matériel et le préjudice moral, les parties civiles sollicitent près de 2 300 euros.

Marginalisé depuis son veuvage

Bien connu dans ce secteur pour y ramasser régulièrement des mégots, l'homme est marginalisé et sans logement depuis son veuvage. Ne sachant ni lire ni écrire, il ne souffre toutefois d'aucun trouble pathologique sérieux. Les cinq mentions présentes dans son casier judiciaire attestent de sa propension à voler et de son refus de l'autorité.

Le procureur requiert quatre mois de prison ferme : "Pour s'occuper, il passe avec son vélo entre les véhicules et s'amuse à les rayer, l'alcool doit y être pour quelque chose".

Paul Le Breton écope de quatre mois de prison ferme. Il devra régler les dégâts qui avoisinent les 2 300 euros. S'y ajoutent 600 euros de frais de justice.

A LIRE AUSSI.

Calvados : le quinquagénaire raye les véhicules garés dans son quartier

Calvados : violente réaction d'un automobiliste après un refus de priorité

Calvados : un russe vend une voiture sur internet en falsifiant le kilométrage