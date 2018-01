Incendie : un pavillon détruit par le feu à Valframbert

Un incendie a détruit la toiture d'un pavillon, tôt mercredi 3 janvier 2018 à Valframbert, près d'Alençon (Orne).

Le feu a pris mercredi matin 3 janvier 2018, dans un pavillon au 21 rue de Lépine à Valframbert, près d'Alençon (Orne).

Les six habitants à reloger

Il était 4h21, lorsque les pompiers ont reçu l'alerte. Un pavillon était en feu et les six occupants étaient déjà dehors à l'arrivée des secours. Ils sont sains et saufs, mais ils ont dû être relogés. Toute la toiture du pavillon est détruite.

17 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cet incendie.