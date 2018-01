The Saturnight folk Revue à Rouen

Vincent Blanchard, musicien et compositeur rouennais, anime cet évènement hors du commun le samedi 6 janvier à l'Appart bar à Rouen (Seine-Maritime). Cette soirée musicale et informative nous renseigne sur les liens entre la musique folk et le français : un moment de partage et de convivialité pour mélomanes et curieux!

Vincent Blanchard, compositeur, chanteur et leader du groupe rouennais Joad est à l'origine de cet événement organisé tous les premiers samedis du mois à l'appart Bar à Rouen (Seine-Maritime) : une formule originale pour en savoir plus sur le folk et s'amuser.

Un concept original

Concept crée par Vincent Blanchard en octobre 2016 à l'appart Bar, the Saturnight folk revue est devenu un rendez-vous régulier. Fort de son succès, depuis octobre 2017, la deuxième saison de l'événement est lancée. " Il s'agit d'évoquer l'histoire du folk, dont les racines sont très anciennes et d'alterner le discours et la musique, explique Vincent. Ce ne sont pas vraiment des concerts mais plutôt des conférences chantées. Dans les premiers épisodes, nous nous sommes penchés sur les sources du folk. Pour comprendre cette musique il faut restituer le contexte de création: c'est-à-dire l'histoire même de l'Amérique". Grâce à cette forme audacieuse, ce projet réunit aujourd'hui de nombreux adeptes : "tant des curieux que des musiciens aguerris" se réjouit Vincent.

Un événement participatif

"Chaque premier samedi du mois, nous définissons un nouveau thème et les invités changent en permanence", précise Vincent. Si Vincent assure la première partie seul avec sa guitare, il invite ensuite deux musiciens à se joindre à lui en seconde partie. "On partage quelques morceaux à deux, puis les artistes sont libres de présenter des reprises ou des compositions personnelles en lien avec le thème ou non. Chaque soir, on accueille une figure de la scène artistique rouennaise et d'autres musiciens amateurs et méconnus". Cet événement permet de renforcer les liens entre les musiciens rouennais, de faire connaître des artistes et surtout de partager un vrai moment de convivialité.

Au programme : folk et français?

Ce samedi 6 janvier 2017, Vincent s'interroge sur les liens entre la folk et le français: "Existe t-il une authentique folk française? Non! répond t-il, la folk est traditionnellement américaine. Ce sont des chansons qui parlent du quotidien avec une toile de fond politique. Pour autant, certains chanteurs se sont fait ambassadeurs de la folk en France: je pense en particulier à Hugues Aufray et Graeme Allwright. D'autres ont eu leur période folk comme Johnny ou Renaud à ses débuts et certains ont emprunté à la folk comme Brel et Brassens. C'est une musique sociale fédératrice issue d'un folklore. On peut y voir un lien avec le folklore breton ou irlandais. Des mouvements qui conservent des similitudes avec la Folk". Vincent invite Lady Arlette en deuxième partie puis Emmanuel Morel et sa fille. "Les artistes ont carte blanche, le seul cahier des charges c'est l'obligation de jouer en acoustique avec les instruments folk."

Pratique. Samedi 6 janvier à 21h. L'appart bar à Rouen. Tarif 5€. 02 35 89 95 55

