Aviron : à 170 ans, le CNAR regarde toujours vers l'avenir

Le Club nautique et athlétique de Rouen (Seine-Maritime) a fêté ses 170 ans d'existence en 2017 et compte bien perdurer dans sa lancée.

Du haut de ses 170 printemps, le Club nautique et athlétique de Rouen (Seine-Maritime) n'a rien perdu de sa passion. Même si l'aviron est un sport purement amateur, les barreurs du club prolongent chaque année l'esprit du club qui se maintient en 1ère division. Les jeunes et les féminines parviennent même à glaner quelques médailles ici ou là. Malheureusement, la section senior est moins forte à cause de départs et va mettre un peu de temps à se reconstruire.

Place aux jeunes

En 2017, lors de son anniversaire, le club avait récolté pas moins de 8 500 €, de quoi participer à l'investissement d'un bateau quatre de couple qui servira pour les compétitions. Les participants étaient, entre-autres, des anciens membres émérites du club, toujours attachés au maillot Sang et Or ! En 2018, le club espère conserver ses valeurs et reconstruire sa section senior en s'appuyant sur la promotion de jeunes talents.

Justement, quelques juniors ont récemment été appelés en stages en équipe nationale, comme Eva Kilmaceck chez les filles ou Pierrick Verger chez les garçons. Des jeunes qui symbolisent le travail de formation du CNAR et qui représentent son avenir.

A LIRE AUSSI.

Un nouveau rameur pour la Société Havraise de l'Aviron