Ce mercredi 3 janvier 2018, le prix Pierre Estrem Reye se court sur l'hippodrome de Pau dans la 1ère course, 16 partants sur 3 800 mètres.

Apollinaire vous conseiller de jouer :

Le 10 CASATCHOK

Le 15 VIC ROYAL

Le 5 CALCIUM

Le 12 RASANGO

Le 8 ALTI PIANO

Le 2 BORA DES OBEAUX

L'AS MY NAME IS NICK

Et le 6 SPIRIT NESS.

Départ à 13h47.