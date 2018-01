Normandie : trois hommes interpellés pour une centaine de cambriolages

Trois membres de la communauté des gens du voyage de Vernouillet (Eure et Loir) ont été interpellés. Ils sont accusés d'une centaine de vols en région parisienne mais aussi notamment dans l'Orne et l'Eure.

Trois hommes, âgés de 23 et 24 ans, qui s'étaient spécialisés dans le cambriolage nocturne d'entreprises de parfums, mais aussi de parfumeries et de tabacs, ont été interpellés à la fin du mois de décembre 2017 dans la communauté des gens du voyage près de Dreux (Eure et Loir) par les hommes du GIGN qui les pistaient depuis février 2017.

Près d'une centaine de cambriolages

Cette équipe qui circulait à bord de puissants 4x4 BMW a perpétré près d'une centaine de cambriolages dans près d'une dizaine de départements, dont l'Orne et l'Eure.