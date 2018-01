Près de Caen, il s'en prend à sa petite amie et aux policiers

Un jeune âgé de 22 ans s'en est pris lundi 1er janvier 2018 à sa petite amie dans son domicile de Fleury-sur-Orne (Calvados). Elle a donc appelé les policiers qui se sont fait insulter lors de leur intervention.

Un jeune de 22 ans a été placé en garde à vue lundi 1er janvier 2018 à Fleury-sur-Orne, près de Caen (Calvados). Il est accusé de violences, vers 8h15, sur sa petite amie, en ayant consommé de l'alcool. Cette dernière a donc décidé d'appeler la police.

Outrage à agent

La jeune fille, âgée d'une vingtaine d'années, n'a pas souhaité déposer plainte contre son ami, mais elle a demandé aux policiers de le faire quitter le logement. Il ne s'est pas laissé faire et a insulté les agents.

Le mis en cause est sorti de garde à vue et sera jugé le 8 février 2018 devant le tribunal correctionnel pour les faits de violences et d'outrages même si la jeune fille n'a pas déposé plainte. Elle s'est d'ailleurs fait examiner et s'est vue prescrire deux jours interruption totale de travail.

