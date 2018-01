À Rouen, la pratique sportive devient ultra connectée

Bracelet, montre ou smartphone deviennent des outils indispensables pour les sportifs, amateurs ou confirmés, qui s'entraînent à Rouen (Seine-Maritime). Ils peuvent ainsi partager leurs exploits sur les réseaux sociaux et se comparer avec leurs amis.

C'était peut-être un cadeau présent sous votre sapin de Noël : bracelets et montres connectés se déclinent à travers des dizaines de modèles et ne sont plus réservés qu'aux seuls sportifs confirmés. "Ce sont des objets très performants qui permettent de calculer les distances, les dénivelés et de suivre sa fréquence cardiaque", explique le docteur Bruno Burel, médecin du sport à Rouen (Seine-Maritime). Ces outils sont intéressants "dans la lutte contre la sédentarité pour encourager des patients à reprendre une activité physique". Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des objets connectés, des applications se sont développées sur tous les smartphones pour calculer le nombre de kilomètres parcourus lors d'un entraînement et les pas effectués dans une journée.

L'esprit de compétition

Au-delà de l'aspect ludique, l'esprit de compétition s'invite aussi dans ces objets connectés. "Ils permettent aux jeunes de se situer et de savoir ce qu'ils valent vis-à-vis de leurs amis, par exemple", affirme Olivier Sirost, directeur du Cetaps (Centre d'études des transformations des activités physiques et sportives), installé à l'université de Rouen. "On est dans une société où c'est de plus en plus important de savoir ce que l'on vaut."

Pour ce professeur des universités, ces outils viennent aussi compenser aussi le fait que les sportifs se détournent de la pratique en club qui permettait, avec l'organisation de compétition, de se classer. "Des réseaux sociaux dédiés uniquement à la pratique sportive se sont créés et permettent d'organiser des entraînements et de se lancer des défis", ajoute Bruno Burel qui y voit plus l'occasion de "se fixer un objectif à atteindre", plutôt qu'une compétition sportive.

