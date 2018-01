Manche : les prévisions météo de la Saint-Sylvestre

Dimanche 31 décembre 2017, le département de la Manche est maintenu en vigilance jaune pour vents forts et inondations jusqu'à lundi 1er janvier 2018, 6 heures.

Dimanche 31 décembre 2018, le front pluvieux s'évacue et laisse la place à des grains orageux avec une possibilité de grésil pour l'après-midi et la première partie de nuit.

Des rafales de vent

Les cumuls de pluie attendus sont de l'ordre de 15 mm.

Les vents les plus forts sont passés. Toutefois, des rafales pourraient encore atteindre 90 km/ h dans l'intérieur des terres et 110 km/h sur le littoral.

La tempête Carmen

Demain, lundi 1er janvier 2018, la tempête Carmen touchera le Cotentin vers le milieu de la matinée avec 10 à 15 mm de pluies annoncées. Les vents pourraient se calmer, le département de la Manche étant au coeur de cette dépression.

Le risque vagues-submersions pourrait se trouver augmenté pour cette période, impactant tout spécialement les zones littorales exposées Ouest.

Il convient d'être particulièrement vigilant tout au long de ce week-end, et notamment sur les routes du département et sur son littoral.

Appel à la prudence de la préfecture maritime

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord lance un appel à la prudence à l'attention de tous les usagers de la mer souhaitant naviguer au large des sept départements côtiers situés entre la baie du Mont-Saint-Michel et la frontière belge, à compter de dimanche 31 janvier et pour toute la semaine à venir.

33 nœuds aux abords de la façade Manche

Dimanche 31 janvier 2017, en début de soirée, la dépression " CARMEN " venant du sud-ouest de l'Irlande, générera un flux d'Ouest à Sud-Ouest, avec des rafales de vent allant jusqu'à 33 nœuds aux abords de la façade Manche et mer du Nord. La mer évoluera de forte à très forte (indice 5 à 6), et une houle modérée de 2 à 3 mètres se formera durant le passage de la dépression.

Les coefficients de marée vont augmenter dès dimanche (coefficient 80), culminant à 107 dans la nuit de mercredi 3 janvier 2018 à jeudi 4 janvier.

