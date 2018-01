Réveillon : quelle musique choisir pour fêter la nouvelle année ?

En famille ou entre amis, le passage à la nouvelle année se célèbre le plus souvent en musique. Mais que choisir pour faire plaisir à tout le monde ? Un DJ caennais (Calvados) nous livre ses conseils.

Vous êtes peut-être en train de préparer votre playlist pour le réveillon du Nouvel An, dimanche 31 décembre 2017. Et il faut qu'il y en ait pour tous les goûts …

"La prérogative première est de faire danser tout le monde. Il y a des choses incontournables comme les années 80 ou 70 qui fédèrent les anciennes et nouvelles générations. En milieu ou fin de soirée, on sera plutôt sur des musiques plus modernes pour élargir sur les jeunes", explique Aurélien Marais, dirigeant de la société L'Art Scène Animation à Caen (Calvados) et DJ.

Pour lui, LE hit incontournable de l'année 2017, qu'il faut avoir dans sa playlist le soir du 31 décembre, c'est "This girl" de Kungs.

"Daft Punk et Pharell Williams fonctionnent aussi très bien pour faire la fête", ajoute-t-il. Et puis il y a les incontournables hits des années 80 qui font toujours leur effet. "Boney M ou Début de soirée".