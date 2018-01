Votre horoscope, signe par signe, du mardi 2 janvier 

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Commencez cette journée en prévoyant quelques minutes de repos réparateur. Il est vrai que le régime des jours précédents n'a pas été des plus équilibrants.

Taureaux

Les planètes vous remettent sur les rails et en mouvements de surcroît. Concernant vos projets, vous arrivez à vos fins avec un peu plus de diplomatie que d'ordinaire.

Gémeaux

Si vous vous sentez déstabilisé, prenez patience et surtout ne prenez aucune décision importante. Saturne et Uranus contrarient votre thème.

Cancer

Si vous attendez un verdict, une naissance ou le fruit de ce que vous avez semé dans les environs de novembre dernier, la réussite est rapide.

Lion

Faites appel à votre concentration, ne cédez pas aux chimères. Votre travail et l'aspect financier ne sont guère au top en ce moment.

Vierge

Bonne journée, les astres animent votre thème très favorablement. Pourquoi le cacher ? bougez et n'hésitez pas à demander des conseils et des services.

Balance

Vous voyez les choses avec un certain recul. Les astres vous invitent à plus de repos, de temps libre et de réflexion.

Scorpion

Ne vous laissez pas influencer par les autres. Vivez votre vie et qu'importe l'avis des uns et des autres. Soyez conscient de la jalousie ambiante à votre égard.

Sagittaire

Comment gravir les échelons et les étapes ? ne provoquez aucune tension. On vous juge systématiquement plus sur l'allure que sur le fond. C'est vrai il y a de quoi s'impatienter.

Capricorne

Journée sous l'égide de bonnes surprises. Une association est envisageable. Moments intenses donc.

Verseau

Quels sont vraiment vos objectifs ? utiliser une forme de psychologie pour manipuler l'adversaire et de pouvoir en tirer parti. Vous vivez une espèce de guerre des nerfs qui verra son aboutissement d'ici une bonne quinzaine de jours.

Poisson

Il y aura beaucoup d'émoi suite à une nouvelle familiale vous concernant de près. Maladie d'un proche, décisions à prendre pour son bien. Il faudra peut-être entamer un bras de fer pour vous faire entendre.