A Caen Jules Lefevre, le pro de la trottinette, repousse ses limites

À 15 ans, Jules Lefevre, lycéen caennais (Calvados) est un adepte de la trottinette freestyle. Avide de sensations fortes, il cumule les compétitions et touche au haut niveau. Rencontre.

Le skatepark du stade Hélitas à Caen (Calvados) est son terrain de jeu. À 15 ans, Jules Lefevre est un passionné de trottinette. Cet outil de locomotion a pour lui une autre utilité, celle de faire des figures aériennes "freestyle". "J'allais souvent au skatepark pour faire du roller et je voyais des jeunes avec des trottinettes et j'ai trouvé ça stylé", explique ce lycéen caennais.

Repousser ses limites

Depuis quatre ans, il s'essaye à ces figures avec brio. En témoigne ça deuxième place à Lyon en novembre dernier lors d'un grand concours réunissant 150 riders. "J'aime la vitesse, les sensations. Je joue à me faire peur aussi avec les figures. Je repousse mes limites". Le but est donc de s'élancer sur la pente, de sauter, de faire une figure aérienne et de retomber sur sa trottinette sans poser un pied sur le sol. "On peut tourner le guidon et la trottinette dans tous les sens".

Avec sa "team", composée de cinq autres passionnés, ils se retrouvent après les cours le mercredi après-midi et le week-end pour des sessions d'entraînement. "L'hiver à Caen, on ne peut pas trop en faire car le skatepark est découvert. Ça serait bien qu'en 2018, on ait un endroit à l'abri", espère-t-il. C'est également avec sa bande copain, que Jules s'est envolé direction l'Angleterre pendant les vacances de Noël pour tourner une vidéo de leurs plus belles acrobaties. Le jeune homme est même sponsorisé par le magasin lyonnais CDK spécialiste de rollers, trottinettes et autres planches à roulettes.

Le prochain objectif du Caennais est de se faire une place à l'international. Pour cela il participe en mai prochain à une grosse compétition à Montpellier, "pour se confronter aux plus grands".