Arrestation du jihadiste Thomas Barnouin : la réaction de Nathalie Goulet

Le 28 décembre 2017 à 15:46 Par : Eric Mas

Trois jihadistes français ont été arrêtés à la frontière entre la Syrie et l'Irak. Parmi eux figure Thomas Barnouin qui fréquentait la filière d'Artigat, en Ariège, avec les deux frères normands, Fabien et Jean-Michel Clain. Pour la sénatrice UDI de l'Orne Nathalie Goulet, présidente de la commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux jihadistes en France et en Europe, la France n'a toujours pas pris la mesure de ce qui l'attend avec le retour ou l'arrestation des Français jihadistes. Et des autres.