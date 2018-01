Calvados : une femme perd la vie après un grave accident de route

Un accident de la route s'est produit jeudi 28 décembre 2017 à Argences dans le Calvados. Une femme n'a pas survécu à ses blessures, elle est décédée au CHU de Caen (Calvados).

Un accident de la route s'est produit jeudi 28 décembre 2017 vers 7h40 sur la route départementale 37 à Argences dans le Calvados.

La femme blessée décède au CHU de Caen

Un seul véhicule est en cause dans cet accident. À son bord, la conductrice, une femme de 58 ans. À l'arrivée des secours, la victime ne respirait plus. Elle a pu être ranimée et médicalisée sur place. Elle a été transportée dans un état préoccupant au CHU de Caen. Plus tard dans la matinée, elle décède des suites de ses blessures.