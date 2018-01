Le chômage repart à la baisse en novembre 2017 en Normandie

Le nombre de demandeurs d'emploi, en catégorie A, a baissé de 0,8 % au mois de novembre 2017 en France comme en région Normandie, selon les statistiques de Pôle emploi, publiés mercredi 27 décembre 2017. La tendance se retrouve dans l'ensemble des départements normands.

Après une hausse en octobre 2017 (+0,2 %), les chiffres du chômage sont repartis à la baisse en novembre. -0,8 % en catégorie A, en France comme en Normandie, d'après les statistiques mensuelles de Pôle emploi qui ont été publiées mercredi 27 décembre 2017. Il y a ainsi 169 340 demandeurs d'emploi tenus de rechercher un travail et sans activité dans la région, contre 170 740 en octobre.

Baisse marquée dans le Calvados

Cette tendance à la baisse des chiffres du chômage se retrouve aussi dans les cinq départements normands. Le recul le plus fort est enregistré dans le Calvados avec -1,4 %, l'Eure suit juste derrière avec -1,2 %. Puis viennent la Manche avec -0,8 %, l'Orne (-0,7 %) et -0,5 % en Seine-Maritime.

Par contre, le nombre de demandeurs d'emploi dans les catégories B et C est en hausse quasiment partout, sauf dans l'Orne. Ces catégories concernent les personnes qui ont une activité réduite et qui recherchent en même temps un emploi. Dans le détail, les chiffres augmentent de 1,6 % dans la Manche, +1,1 % dans le Calvados, +0,6 en Seine-Maritime, +0,5 dans l'Eure et donc, une baisse de 0,3 % dans l'Orne.

A LIRE AUSSI.

Le chômage en baisse en Normandie