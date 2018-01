 Flers : prise de fonction de la police municipale

Les rodéos urbains et autres mariages qui dégénèrent depuis deux ans dans la ville ont excédé la population. Une police municipale voit donc le jour à Flers (Orne). Elle sera complétée dans quelques mois par la vidéosurveillance. "Il s'agit de répondre aux attentes de tranquillité de la population", explique le maire Yves Goasdoué.

À Flers (Orne), le début janvier 2018 correspond à la prise de fonction de la nouvelle police municipale, composée de huit personnels : un chef de police, quatre policiers (dont un maître-chien) et trois agents de surveillance de la voie publique (ASVP), pour un coût de fonctionnement annuel estimé à 400 000 euros. "Une police avec seulement deux agents n'aurait eu aucun sens", explique le maire Yves Goasdoué.

Le prix de la tranquillité

Les principales missions de cette nouvelle police municipale sont la prévention des troubles de la tranquillité ; la sécurité, l'ordre public et la salubrité ; mais aussi la surveillance des biens et personnes ; ainsi que de la circulation et le stationnement. Yves Goasdoué, président de Flers'Agglo, et maire de Flers :

Cette police municipale de Flers n'est pas dotée d'arme létale. Durant les premières semaines de 2018, elle sera présentée par le maire à la population, dans chaque quartier de Flers. Yves Goasdoué explique que "des points mensuels de son activité seront faits avec la majorité municipale, et avec l'opposition si elle le veut". Un point trimestriel sera fait avec la population.

Police municipale et vidéosurveillance

L'installation de cette police municipale va se compléter dans le courant de l'année 2018 par la mise en place de la vidéosurveillance, sur les principaux points sensibles de la ville de Flers.

