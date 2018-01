Un mari violent menace de mort son beau-père

Le prévenu jugé mardi 26 décembre 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) est accusé de violences sur conjoint et de menaces de mort sur son beau-père.

Placé en garde à vue le 24 juillet 2017 à la suite de la plainte déposée par son épouse pour violences, les policiers entendent le prévenu décrire la vie commune qu'il a vécue avec celle-ci, rencontrée il y a cinq ans.

Le climat familial devient tendu

Au fil des années, le climat familial est devenu plus que tendu jusqu'à ce que la violence s'installe. Du 1er mars 2016 au 31 mars 2016, il lui mène la vie dure, la menaçant d'un couteau et lui portant ponctuellement des coups, car il l'accuse d'adultère. Déjà jugé pour les faits cités précédemment, il fait l'objet d'un contrôle judiciaire qu'il ne respecte pas lorsque sa conjointe lui demande de réintégrer le domicile conjugal dont il avait été exclu par décision de justice. L'infidélité de son épouse étant avérée, la situation se dégrade fortement une nouvelle fois.

Dépressif, il menace de mort

Venant la "visiter" à n'importe quelle heure, et la dérangeant vraisemblablement dans son choix de vie, elle décide de porter plainte une fois de plus contre son mari, "qui veut l'étrangler", dit-elle. Un certificat médical vient appuyer ces faits de violences, attestant des traces de coups. Puis c'est à son beau-père qu'il s'en prend, le menaçant de mort à deux reprises. Celui-ci porte plainte à son tour. Enfin, il disparaît, emmenant leurs deux enfants, pour les ramener au domicile conjugal quelque temps après. À la demande de son épouse, il accepte de quitter le domicile et s'en prend au nouveau compagnon de celle-ci en l'insultant. "Je ne suis pas violent, c'est un réflexe de défense", dit-il. Dépressif, l'alcool vient aggraver une situation déjà compliquée pour lui. Pourtant, sa conjointe retire sa plainte et souhaite "poursuivre la vie commune", confie-t-elle. Le Procureur estime que "Les enfants ne doivent pas être confrontés à cette violence". Sa défense assure néanmoins que "Le prévenu n'est pas un habitué de la violence". Reconnu coupable, il écope de huit mois de prison dont six avec sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

A LIRE AUSSI.

Calvados :une femme accuse son mari de viol, elle est jugée pour dénonciation calomnieuse

Calvados : le père abandonne ses deux jeunes enfants sur un parking

Face aux abus, des Afghanes se prennent à rêver de divorce