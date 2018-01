Transmanche : la liaison Dieppe - Newhaven pérennisée

Le 01 janvier 2018 à 11:09 Par : Gilles Anthoine

La traversée de la Manche entre Dieppe (Seine-Maritime) et Newhaven (Grande-Bretagne) est toujours possible. Des doutes existaient quant à la pérennité de cette ligne, mais un accord a été trouvé entre le département de la Seine-Maritime et la compagnie DFDS Seaways. Un nouveau contrat de cinq ans prend effet le 1er janvier 2018.