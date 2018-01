Alençon : nocturne à la patinoire de Noël

C'est de saison : pistes de ski ou de luge, et autres patinoires, se disputent la vedette durant la période des fêtes de fin d'année, dans bon nombre de villes de notre région. Celle d'Alençon (Orne) ouvre en nocturne mercredi 27 décembre 2017.

À Alençon (Orne), il y a piste de luge et patinoire à l'occasion des fêtes de fin d'année 2017. Cette dernière est implantée bien à l'abri et au chaud sous la coupole de la Halle au Blé et elle est gratuite.

Patinoire synthétique

Cette patinoire synthétique de plus de 250m² est limitée par sécurité, à quarante enfants à la fois, entre 14h et 19h.

Par exemple, Eloane et Maé sont venus de Lyon, passer les fêtes chez leur tante à Alençon :

Cette patinoire de Noël à Alençon est ouverte jusqu'au 7 janvier 2018 inclus. Mercredi 27 décembre 2017, elle ouvre en nocturne jusqu'à 22h.