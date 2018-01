A Caen, les mélomanes ont rendez-vous avec Arthur Rubinstein

Le rendez vous des mélomanes, à Caen (Calvados) aborde la nouvelle année avec un hommage à Arthur Rubinstein, samedi 6 janvier 2018 à 15h à la bibliothèque de la Folie Couvrechef.

Pour les mélomanes, premier rendez-vous de l'année samedi 6 janvier 2018 à la bibliothèque de la Folie Couvrechef à Caen (Calvados). Une nouvelle saison qui s'ouvre avec une conférence dédiée au célèbre pianiste Arthur Rubinstein. Ce virtuose et génie de la musique compte parmi les plus grands pianistes du XXe siècle. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Folle journée de Nantes 2018 dont le thème porte sur l'exil qu'il soit forcé ou choisi. Ce fut le cas d'Arthur Rubinstein, polonais d'origine et naturalisé américain.

Pratique. Samedi 6 janvier à bibliothèque de la Folie Couvrechef à 15h. Entrée libre.

