Près de Caen, les films parlent toutes les langues au Café des images

Nouvelle année pour nouvelle formule : le Café des Images à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) propose une programmation de films tournés en langues étrangères du lundi 8 janvier au vendredi 30 mars 2018.

Les enseignants de langues n'auront que l'embarras du choix parmi la programmation proposée par le Café des Images à Hérouville Saint-Clair (Calvados).

L'idée de ce nouveau cycle, qui s'ouvre lundi 8 janvier 2018, est de permettre aux élèves de travailler sur des films d'actualité et ce quel que soit leur niveau, allant du collège jusqu'à l'université. Et pour prolonger le débat, la salle du Café des Images pourra être mise à disposition des enseignants et des élèves.

Soirée Star-Wars et café-philo

Et qui dit nouvelle année dit nouvelle saison. Le programme du cinéma est encore une fois riche et varié. En janvier, de nouveaux rendez-vous sont proposés parmi lesquels, un café-philo, permettant aux enfants d'obtenir des réponses à des questions existentielles, une soirée spéciale Star Wars pour les inconditionnels de la saga ou encore une soirée jeux de société ouverte à tous. Et comme le Café des images est résolument tourné vers l'international, un café polyglotte pour discuter autour d'une table dans la langue de son choix est également à l'agenda.

Toute la programmation est disponible sur le site internet du Café des Images.

Pratique. Du lundi 8 janvier au vendredi 30 mars. Café des Images. Tarif scolaire 3 €. Infos au 02 31 45 34 70

