Caen : les concerts à ne pas manquer en 2018

D'Indochine à Franz Ferdinand, en passant par Orelsan ou Louane, il y a en aura pour tous les goûts sur scène à Caen (Calvados). L'année 2018 s'annonce forte en musique !

Branchez les sonotones avec MC Solaar

Pour bien commencer l'année, on ouvre les festivités avec MC Solaar. Le rappeur signe avec son album Géopoétique son grand retour sur scène après 10 ans d'absence. Et c'est avec Tendance Ouest, bien sûr.

Jeudi 18 janvier 2018, église du Vieux Saint Sauveur à Caen

Orelsan de retour à la maison

Du rap encore, mais avec le Normand, chouchou du public. Orelsan sera chez lui à Caen pour partager avec ses fans le succès de La fête est finie, déjà triple disque de platine avec 300 000 exemplaires vendus.

Vendredi 2 février 2018, Zénith de Caen

La légende Bernard Lavilliers

L'ancien boxeur est à nouveau sur scène avec son album Cinq minutes au paradis. Sobre, brut, mais toujours aussi engagé, il se met à nu devant son public.

Mardi 20 février 2018 au Zénith de Caen

Calogero joue de la musique

Après sa dernière tournée, il y a trois ans, qui avait rassemblé plus de 400 000 spectateurs, Calogero est de nouveau sur les routes de France pour y défendre sa Liberté Chérie.

Samedi 17 mars 2018, Zénith de Caen

Franz Ferdinand, l'une des seules dates en France

Ils viennent tout juste de dévoiler leur dernier clip Always Ascending. Franz Ferdinand est bel et bien de retour, plus en forme que jamais. Six dates seulement en France pour cette nouvelle tournée, et Caen fait partie des heureux élus !

Samedi 24 mars 2018, Zénith de Caen

Vianney est bien là

On ne se lasse pas de ses airs de guitare et de ses textes pleins d'émotions. Vianney revient à Caen après un passage l'an dernier.

Vendredi 30 mars 2018, Zénith de Caen

Retour aux bases avec Asaf Avidan

Il termine l'année avec deux concerts solo, déjà complets, à l'Olympia et se lance en 2018 dans une nouvelle tournée. Celui qui joue avec la crème des musiciens américains revient aux sources. À la guitare, il se livre sur scène dans un style proche de Leonard Cohen ou Bod Dylan. Émouvant.

Mercredi 4 avril 2018, le Cargö à Caen

Shaka Ponk toujours aussi rock'n'roll

Ils ont pris leur temps, mais sont bien de retour : les rockeurs français de Shaka Ponk. On retrouve leurs influences rock, métal et funk et bien sûr leur univers détonnant qui mêle musique, vidéo et graphisme.

Samedi 7 avril 2018, Zénith de Caen

Mes souliers sont rouges et n'ont pas pris une ride

Ils sont partis de Normandie et ont tapé du pied un peu partout depuis 25 ans, déclinant le folk sur tous les tons à leur façon. Venez battre la mesure avec ce groupe qui n'a pas pris une ride.

Mardi 24 avril 2018, Big Band Café

Immanquable Indochine

Ils fêteront bientôt leurs 40 ans de carrière, mais séduisent toujours jeunes et moins jeunes. Indochine revient avec un 13e album aux sonorités new wave, porteur de messages rassembleurs. Le groupe dresse le portrait du monde actuel et chante ses inquiétudes face aux récents bouleversements qu'il traverse.

Vendredi 18 et samedi 19 mai, Zénith de Caen

Louane tout en simplicité

Elle a su conserver sa fraîcheur et son enthousiasme, pour le plus grand bonheur des fans. L'ancienne lauréate de The Voice, 22 ans tout juste, présente son deuxième album où elle s'entoure de Vianney, Julien Doré ou Benjamin Biolay, et signe elle-même trois chansons.

Samedi 12 mai 2018 au Zénith

Les Kids United reviennent avec un nouveau spectacle

Les enfants chanteurs reviennent avec un tout nouveau spectacle composé d'un savant dosage de leurs tubes, des chansons extraites de l'album Sardou et nous, mais aussi de leurs nouveaux morceaux. Pour l'occasion, ils accueillent même de nouveaux copains sur scène.

Dimanche 17 juin 2018, Zénith

