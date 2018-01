En une nuit, il visite et vole trois commerces

Un prévenu est jugé vendredi 22 décembre 2017 en comparution immédiate devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) pour cambriolages en réunion et défaut de permis de conduire.

C'est dans la nuit du 16 décembre 2017 qu'il se trouve au volant d'une voiture qu'il vient de voler dans la cour d'un entrepôt de Duclair. Il est accompagné de deux comparses dont il prétend ignorer le nom et qui sont activement recherchés.

Trois effractions

Il est entré dans les lieux par effraction et s'est intéressé à des denrées alimentaires, faute de mieux. Un peu plus tard cette même nuit, c'est au Trait qu'il s'introduit, un salon de coiffure, dans lequel il vole un ordinateur portable et des produits capillaires. Puis lors d'une troisième visite dans une pizzeria de la ville, il dérobe le montant de la caisse et une voiture à l'enseigne du restaurant. Le gérant de l'établissement appelle la Police et produit des photos grâce à un appareil de surveillance.

"Je n'étais là que pour accompagner"

Il est connu de leurs services puisque son casier judiciaire fait état de trois condamnations alors qu'il était encore mineur, pour vol et recel, la dernière datant du 11 avril 2013. Il se trouve ainsi en situation de récidive légale. On l'interpelle et il est placé en garde à vue. Dans son casier de l'entreprise dans laquelle il travaille, on retrouve plusieurs objets volés. Devant la Cour, il persiste néanmoins à affirmer : "Je n'étais là que pour accompagner", et il affirme ne pas l'auteur des vols. Pour la partie civile : "Ce sont de modestes commerces qui ont été lésés". Pour le Ministère Public : "Les faits avérés doivent être sanctionnés pénalement". Sa défense rappelle que "Sa participation aux faits reste incertaine". Reconnu coupable de complicité de vol aggravés, il est condamné à neuf mois de prison avec sursis accompagnés d'une mise à l'épreuve de deux ans.

