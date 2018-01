Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen reçoivent les Pionniers de Chamonix

Samedi 23 décembre 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reçoivent les Pionniers de Chamonix sur l'île Lacroix pour le compte de la 28e journée de Saxoprint Ligue Magnus. Match à 20h.

Après une qualification en quart de finale de Coupe de France déjà face à Chamonix, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reçoivent leur adversaire sur l'Ile Lacroix cette fois pour le compte de la 28e journée de Saxoprint Ligue Magnus ce samedi 23 décembre 2017.

Trois jours après la qualification, les Jaunes et Noirs vont donc jouer pour la deuxième fois face à cette équipe qui avait donné du fil à retordre aux Normands avec notamment une ouverture du score signée Alain Birbaum. Une chose qui ne sera plus possible ce soir, puisque le capitaine des Pionniers a annoncé son départ entre les deux rencontres pour retourner en Suisse.

Un maillot spécial Noël

Onzième et avant dernier du championnat, comment vont réagir les Chamoniards sans la présence de leur capitaine eux qui restaient sur deux succès consécutifs en championnat 7-6 à Epinal puis 5-4 contre Mulhouse ?

Dans une patinoire qui affiche complet et avec un effectif rouennais qui évoluera avec un maillot spécial Noël, les joueurs de Fabrice Lhenry se doivent donc de remporter les trois points de la victoire pour tenter de récupérer une première place pendant que Grenoble leader affrontera gap, troisième.

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: les Dragons de Rouen remportent le choc des extrêmes face à Chamonix/Morzine

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reçoivent Chamonix-Morzine, la lanterne rouge

Hockey sur glace: les Dragons de Rouen terminent l'année par une victoire

Hockey sur glace: Choc au sommet entre les Dragons de Rouen et les Boxers de Bordeaux

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen continuent en Coupe de France grâce à leur recrue