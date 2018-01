Basket-ball (Pro B, 11e journée) : humilié par Fos-sur-Mer, Le Havre s'enfonce dans la crise

En manque de rotations et d'une maladresse affligeante, Saint-Thomas Le Havre a concédé sa cinquième défaite consécutive face à Fos-sur-Mer, ce vendredi 22 décembre 2017 aux Docks Océane (Seine-Maritime). Désormais 17e, les Havrais plongent dans la zone de relégation.

Le match

Les Havrais n'avaient plus foulé le parquet des Docks Océane depuis le 3 novembre et le derby perdu face à Caen (83-85). Mais pour leur retour à la maison, ce n'était pas vraiment la foule des grands soirs. Seul un petit millier de spectateurs a assisté à la nouvelle débâcle de Saint-Thomas, battu pour la cinquième fois d'affilée et désormais en position de relégable, à la 17e place. Sans Krayem, son meneur, ni Pope, son capitaine, tous deux blessés, et avec un Jomby diminué, le STB n'avait pas les armes pour rivaliser avec des Provençaux très largement supérieurs dans tous les domaines. Après un premier quart temps équilibré (14-16), la suite allait virer au cauchemar. Sept points de retard (14-21), puis quatorze (16-30), puis vingt (20-40) à l'issue du deuxième quart temps. Un carnage.

1 sur 22 à trois points !

La seconde mi-temps débutait par un petit événement : le premier tir à trois points réussi côté havrais, œuvre de Davis. Ce sera le seul du match sur... 22 tentatives. A défaut de pouvoir refaire son retard, Saint-Thomas parvenait tout de même à stopper l'hémorragie dans le troisième quart temps. Avant de s'écrouler dans les grandes largeurs dans la dernière période. Dix dernières minutes cauchemardesques, au cours desquelles le STB ne réussissait à marquer que trois malheureux points. L'ampleur de la défaite (42-79) prouve que le mal est profond.

Le Havre se déplacera à Lille le mercredi 27 décembre 2017 pour y défier une équipe toujours invaincue à domicile cette saison.

Réaction

Jean-Manuel Sousa (entraîneur du Havre) : " Il n'y a pas eu de match. On est en retard partout. On manque de rythme, de confiance et d'intensité. La sanction est donc normale. Ça fait un bout de temps que c'est terrible à vivre. On voit ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait changer, mais on ne peut pas toujours le faire. Je ne peux pas en vouloir aux joueurs qui ont disputé trois matches dans la semaine. Ils sont fatigués. On arrive à notre 21e match depuis le 13 octobre, avec je ne sais combien de déplacements. Plus ça va, moins on a de joueurs. A un moment donné, ça se paye. Non, je ne peux pas en vouloir aux joueurs qui, malgré une prestation lamentable, essaye quand même de garder la tête haute et de se battre. "

La fiche

Le Havre - Fos-sur-Mer : 42-79 (score par quart temps : 14-16, 6-24, 19-17, 3-22)

Arbitres : MM. Pierre, Bourgeois et Herpin - Spectateurs : 1 000 environ

Saint-Thomas Le Havre : Rhoomes 8, Mekdad 4, Davis 17, Denis 3, Aded Hussein 2, Hippolyte 2, Paschal 0, Jomby 6. Ent : Jean-Manuel Sousa

Fos-sur-Mer : Gaillou 5, Hernandez 5, Abouo 14, Choquet 8, Dia 18, Kirksay 3, Pelos 9, Aboudou 4, Mbaye 13. Ent : Rémi Giuitta

A LIRE AUSSI.

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Basket Pro B : Victoire du STB dans le derby face à Évreux

Football (Ligue 2) : Le Havre leader provisoire

Basket: le Rouen Métropole Basket remporte son derby face au Havre

A Fos-sur-Mer, la "poussière noire" et les cancers