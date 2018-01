Pour Noël, pensez aux cadeaux made in Caen

Il ne reste plus que quelques jours pour terminer ses emplettes pour les cadeaux de Noël. Pour ceux qui cherchent un peu d'inspiration, Tendance Ouest propose une sélection de présents gourmands, décoratifs ou ludiques.

1 - L'histoire des Jeannette, tout un roman



Comment passer à côté de l'histoire de cette entreprise mythique du Calvados ? Dans "Les Jeannette", roman sorti au début du mois de décembre, le syndicaliste Franck Mérouze, retrace tout le combat des salariées de l'entreprise pour que la production reprenne. À lire en dégustant lesdites madeleines.

Prix : 20€. Disponible dans toues les librairies caennaises.

L'histoire des Jeannette, tout un roman. - Margaux Rousset

2 - Le panda sous toutes ses formes

Jean-Michel Panda, créateur caennais, décline sous formes de tee-shirt, sweat, vêtements pour enfants, tasses, coques pour téléphone portable et goodies en tout genre, de bons et petits mots, pandatesques et rigolos. Fous rires garantis.

Prix. Tasse à 13€, vêtements entre 30 et 50€. Vendus en ligne ou aux Rives de l'Orne.

Le panda sous toutes ses formes. - Marie-Charlotte Nouvellon

3 - Caen se tire aux cartes

Et si vous revisitiez Caen au cours d'une partie de Belotte ou de Kem's ? C'est l'idée proposée par l'association des Artisans Cartographes qui ont concocté un jeu de cartes à l'effigie des incontournables de la ville. À chaque carte sa bonne adresse, sa table ou son petit plus.

Prix. 10€. Disponible à l'office de tourisme, Plein Ciel, restaurants Amalfi, Abyssin, Sa Se Su ou Newport.

Caen se tire aux cartes. - Marie-Charlotte Nouvellon

4 - Du normand et gourmand oui, mais bio aussi !

Avec Bagnole de Pom', produite dans l'Orne, la pomme se décline dans toutes les couleurs, saveurs et formes : du cidre - doux et demi-sec - mais aussi du jus aux saveurs inattendues comme pom'framboises, pom'cassis, pom'griottes sans oublier le Calvados, le pommeau et même le vinaigre de cidre pour les cuisiniers. C'est bon, et c'est bio !

Prix : à partir de 2,70€ la bouteille. Disponible à l'Autre Boutique à Caen ou le 21 décembre place Saint-Sauveur.

Du normand et gourmand oui, mais bio aussi ! - Marie-Charlotte Nouvellon

5 - Tendance Ouest : un cadeau toutes les semaines



Pourquoi ne pas offrir un abonnement d'un an à Tendance Ouest ? Bien sûr le journal est distribué gratuitement, mais un abonnement permet de se le faire livrer ou de l'envoyer à un proche. Pourquoi pas à son fils ou à sa fille qui souhaitent rester au fait de l'actualité caennaise et qui sont partis poursuivre leurs études à Marseille ?

Prix : 58 € pour 48 numéros, expédié en France métropolitaine. Tél. 02 31 30 29 33

Tendance Ouest : un cadeau toutes les semaines. - Maxence Gorréguès

6 - Christmas songs revisitées à la sauce normande



Formés sous le nom Les Dénicheurs depuis 2004, ces musiciens caennais ont joué de leur style rétro pour revisiter des vieux chants de Noël passés aux oubliettes. "Chansons de Noël" est composé de six titres, bien loin des sentiers du traditionnel "Petit Papa Noël". "Des histoires un peu tristes qu'on écoute au coin du poêle", comme ils disent. Disponible à la boutique de la Fermeture éclair.

Prix : 5€. 23 Quai François Mitterrand à Caen. Tél. 02 31 83 20 35

Christmas songs revisitées à la sauce normande. - Maxence Gorréguès

7 - Options sport

Pour un cadeau "sport", plusieurs options s'offrent à vous. Le staff du Stade Malherbe Caen a dévoilé à la mi-décembre le premier maillot officiel des supporters (photo), pensé avec eux. Il est donc destiné aux fans et il est édité en série limitée. Pour les adeptes de course à pied, les organisateurs des Courants de la liberté ont mis en place des coffrets Noël, incluent des inscriptions aux différentes épreuves de juin prochain. Enfin, certains clubs professionnels locaux relancent une seconde campagne d'abonnement à la mi-saison. C'est le cas du Caen basket Calvados.

Prix. Maillot 65 €, Coffret courant 12€, Basket 80€

Option sports - Maxence Gorréguès

8 - Des bulles à Noël



À Noël, offrez des bulles ! En commençant par le traditionnel cidre normand. La boutique "Par faim de Normandie", située au 12 rue Saint-Pierre dans le centre de Caen, propose par exemple du cidre du Pays d'Auge ou de la ferme de la Sapinière en provenance de Saint-Laurent sur Mer.

Prix : 8,40€ la bouteille de 75cl.

Des bulles à Noël. - Margaux Rousset

9 - Des chapeaux made in Caen

Un cadeau original et 100% caennais ? Pourquoi ne pas offrir un chapeau. En laine ou imperméable pour affronter l'hiver normand confortablement, la marque C&C propose des couvre-chefs colorés. En vente chez la Boîte à Coco au 12 rue Buquet.

Prix : entre 20€ et 50€ selon les modèles.

Des chapeaux made in Caen. - Margaux Rousset

10 -Un cabas chic et écolo

Mathilde Le Gagneur, jeune créatrice normande, propose une série de sacs et maroquineries dans sa boutique éphémère. Son produit phare : "Le transporteur", fabriqué en couverture laine de seconde main, toile de lin tissé en Belgique et poignées en cuir tanné végétal français, le tout confectionné à l'ESAT de Condé-sur-Noireau. Chic et responsable.

Prix : 110 €. En vente au 1 rue Pémagnie.

Un cabas chic et écolo. - Marie-Charlotte Nouvellon

11 - Croquez la Normandie



Faire découvrir une région ou un département par les spécialités culinaires rien de tel ! Les caramels d'Isigny Sainte-Mère, le foie gras de canard du Pays d'Auge en passant par un Poiré fermier pour agrémenter le tout, des coffrets pour tous les goûts et tous les prix sont proposés sur le site produits-normandie.fr ou dans la boutique "Par faim de Normandie".

Prix : entre 20€ et 50€

Croquez la Normandie. - Margaux Rousset

12 - Passez au bar à bonnets

À l'entrée des Rives de l'Orne, composez vous-même votre couvre-chef en vous arrêtant au bar à bonnets Cabaïa. Au comptoir, personnalisez votre assortiment en choisissant trois pompons différents à clipser grâce à un bouton-pression. Le concept se décline aussi en version Guiguette de chaussettes, baptisées "les inséparables" et assorties de jolis prénoms comme Lois & Clark ou Maryline & John.

Prix : bonnet à 35€, chaussettes à 9€

Passez au bar à bonnets. - Marie-Charlotte Nouvellon

