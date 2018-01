La soirée Réveillons-nous ce samedi 30 décembre à Montmartin-sur-Mer

L'association Chauffer dans la Noirceur organise la 13e édition de sa soirée-concerts de fin d'année.

Réveillons-nous revient pour sa 13e édition ce samedi 30 décembre 2017 à l'Espace Culturel de Montmartin-sur-Mer, une grande soirée concerts jusqu'au bout de l'année et de la nuit !

Au programme :

SOOM T de retour après un passage plus que brillant sur la plage de Montmartin en 2016 avec sa rage et son amour de la vie.

DEVI REED et son reggae Toulousain mais aussi RHONE POULENC (chanson pouétique), MERCI TECHNOLOGIE (pop synthétique), VOLCAN LA PETE (Techno, post punk et freejazz), les Caennais de MERCURY TALES (rock punk) et de QUERELLE (électro), les parisiens de FONDKLASS (hip-hop) et enfin la scène locale sera fièrement représentée par BREAK TWO (hip-hop breakbeat).

En invité spécial, les jeunes du conservatoire de hip-hop de Sarcelles.

Tarif prévente et réduit : 7 €

Tarif normal : 10 €

Préventes :

> Place Média – Coutances

> Planet R – Saint-Lô

> Diminu'tif - Montmartin-sur-Mer

> Bureau CDLN – Montmartin/mer

> chaufferdanslanoirceur.org

> Dispositifs Cart'@too, Spot 50, Carte Evasion acceptés

Ecoutez Isiah Morice, en charge de l'organisation au micro Tendance Ouest de Wilfried.