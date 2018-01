Récrédays : 6 000 m2 de jeux pour enfants à Caen

Récrédays s'installe à nouveau dans le parc exposition du mercredi 27 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018.

C'est un peu une cour de récréation géante qui s'invite au Parc des expositions de Caen (Calvados) du mercredi 27 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018. La troisième édition de Récrédays s'y invite avec 6 000 m² d'attractions, un terrain de jeux idéal pour petits et grands.

Circuits de karts et simulateurs en tout genre

Sécurisé et chauffé, cet espace de loisirs temporaire offre une multitude d'activités. Cette année, toute la famille n'aura que l'embarras du choix pour passer une journée inoubliable. Au menu notamment : accrobranches, parcours sportifs, dômes mous, structures à obstacles, toboggans, circuit karts, trampolines, simulateurs, défis sportifs (joutes, tir à l'élastique, baby-foot géant, escalade, bulles foot…) mais aussi un espace petite enfance et des jeux en bois pour petits et grands.

Une petite touche de nouveauté

L'idée est de proposer chaque année des nouveautés pour que la visite à Récrédays soit mémorable. Découvrez cette année la luge de près de 30 mètres de long, le petit train chenille et la tyrolienne.

De quoi ravir petits mais aussi plus grands qui retomberont avec plaisir en enfance.

Pratique. Du mercredi 27 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018. De 11h à 19h. Parc des Expositions à Caen. Tarifs de 5 à 8 €.

