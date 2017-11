La SAPN lance une campagne de prévention contre la vitesse excessive sur l'autoroute

La SAPN, filiale du groupe SANEF cherche à sensibiliser ses clients contre la vitesse excessive sur l'autoroute.

Depuis la mi-octobre 2017, de grandes affiches de 4 mètres sur 3 placées le long des autoroutes du groupe SANEF, dans le nord-ouest de la France, sur l'A13 notamment, sensibilisent les usagers aux dangers d'une vitesse excessive. Ce sont les résultats de l'observatoire des comportements du groupe entre juillet 2016 et 2017 qui justifient cette campagne. Ils montrent une nette augmentation de la vitesse sur autoroute après quatre ans de stabilité.

41% des automobilistes roulent au-dessus de la vitesse maximum autorisée de 130 km/h contre 37% entre 2013 et 2015. Pire encore, 4% des automobilistes roulent à plus de 150 km/h, contre 3% auparavant. "Cela représente plus de 5 000 conducteurs qui roulaient à plus de 150 km/h sur une semaine d'observation", précise Pascal Contremoulins, responsable sécurité pour le groupe SANEF.

Un risque d'accident démultiplié

Les conséquences peuvent s'avérer dramatiques. À des vitesses excessives, le champ de vision est restreint et la distance de freinage s'allonge. "Contrairement à ce que l'on pense, la vitesse fatigue puisqu'elle demande une concentration supplémentaire", ajoute Pascal Contremoulins. Par ailleurs, il faut évidemment adapter sa vitesse aux conditions climatiques ou aux conditions de circulations particulières, comme les zones de chantier ou un trafic important.

