Sécurité routière : la lente indemnisation des victimes

La préfecture du Calvados a publié un bilan alarmant des accidents de la route dans le département pour le mois d'octobre 2017. Lundi 20 novembre est dédié aux victimes de la route. Pour ces dernières, l'indemnisation est souvent très longue.

Ce lundi 20 novembre 2017 est une journée dédiée aux victimes de la route. Pour Maître Jehanne Collard, avocate de ces victimes: " La situation sur les routes françaises reste dramatique. Sur les douze derniers mois on dénombre 3.473 morts au niveau national soit presque autant que l'année précédente. Tous les autres indicateurs sont au rouge: plus d'accidents, plus de victimes, plus de blessés graves. "

Pour Jehanne Collard, la lenteur des procédures judiciaires pénalise doublement les victimes de la route. "Elles peuvent attendre trois, quatre ans un jugement. Il y a une paralysie judiciaire qui fait que la victime est doublement victime, explique-t-elle. Une victime a besoin de son indemnisation pour vivre, pour payer des tierces personnes ou pour aménager un domicile", conclut-elle.

Des chiffres alarmants

La Préfecture du Calvados a publié le bilan chiffré de la sécurité routière dans le département pour le mois d'octobre 2017. Huit personnes ont perdu la vie sur les routes du département, soit un résultat en hausse par rapport à 2016 (+3).

Depuis le début de l'année, 34 personnes ont été tuées dans le département. Les accidents corporels s'élèvent à 453 pour octobre 2017 contre 392 le même mois en 2016.