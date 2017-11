Insolite : un concours de la meilleure soupe en Normandie

Le samedi 25 novembre 2017, se tiendra un concours pour le moins insolite à Biéville-Beuville aux portes de Caen (Calvados) : un concours de soupes.

C'est après avoir remporté un concours similaire à Vaison la Romaine, il y a plus de dix ans qu'un habitant de Biéville-Beuville à côté de Caen (Calvados), Denis Ruprich-Robert, a décidé de lancer un concours de la meilleure soupe. "Les votes sont secrets et c'est la majorité du jury qui décide de la soupe coup de coeur, avec un deuxième prix pour la soupe la plus originale", explique-t-il.

Une confrérie à l'organisation

L'affaire est d'autant plus sérieuse que le concours est organisé par la Confrérie des mangeux d'soupe. "L'idée, c'est que chacun vienne partager ses recettes, goûte à un maximum de soupe et profite de cette soirée très conviviale".

Pour s'inscrire, direction le site de l'association www.mangeuxdspoupe.com. Les inscriptions sont acceptées jusqu'au vendredi 24 novembre. Un concours est également organisé pour les 5-15 ans.

Pratique. Concours de soupes. Salle polyvalente de Biéville-Beuville. Samedi 25 novembre 2017 à 19h. Tél. 06 11 22 55 23.

