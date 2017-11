Coupe de France : le FC Rouen va à Saint-Brice en match en retard

Samedi 18 novembre 2017, le FC Rouen (Seine-Maritime) va disputer son match en retard du 7ème tour de la Coupe de France à Saint-Brice. Coup d'envoi à 18h.

A défaut d'avoir pu disputer son match la semaine passée (terrain impraticable), les joueurs du FC Rouen vont pouvoir jouer leur 7ème tour de la Coupe de France ce samedi 18 novembre 2017 sur la pelouse de Saint-Brice à partir de 18h.

Si le FC Rouen est cette saison en National 3, le club francilien est quant à lui en Régionale 1, soit une division plus bas. Mais dans cette division, le club de la banlieue parisienne n'est pas bien en point puisqu'il occupe actuellement la 11ème place du classement avec seulement deux victoires.

Deux parcours identiques

En Coupe de France, les deux équipes ont un parcours similaire. Entrées lors du 3ème tour de la compétition, les deux équipes se sont imposées trois fois assez facilement avant de vivre un dernier tour plus compliqué puisque Rouen et Saint-Brice ont dû aller au bout des tirs aux buts respectivement face à Gonfreville et à Saint-Denis.

En cas de victoire, les joueurs de Manu Abreu affronteraient Chartres à domicile au tour suivant.

