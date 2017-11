Vins : à Caen, il imagine un verre pour bonifier la dégustation

Lundi 13 novembre 2017, Antoine Schvarte, originaire de Caen (Calvados), et son associé Baptiste Larbre ont lancé leurs premières préventes sur la plateforme Ulule. Leur projet: un commerce de verre à vin à la fois fins et précis en goût. Explications.

Si vous êtes amateurs de bons vins, un nouveau nom à retenir: Sydonios. Cette toute jeune entreprise, lancée par un Caennais, propose des verres à vin conçus avec une formule presque magique.

"Les verres sont soufflés bouche par des maîtres verriers, de façon artisanale à 100 % et sont donc très fins et légers, présente Antoine Schvartz, l'un des deux associés du projet. Deuxième atout: tout le process scientifique que nous avons mis en place permet qu'ils soient très précis à la dégustation, donc de bien mettre en valeur la qualité du vin". De quoi faire de la dégustation, il l'assure, "un moment un peu inédit".

Une idée qui lui est venue après une première expérience professionnelle dans le négoce du vin. "C'est frustrant pour beaucoup de producteurs de voir que certains verres peuvent un peu casser leur travail au moment de la dégustation", présente-t-il. Une centaine de professionnels ont d'ailleurs été consultés avant le lancement de la première gamme qui comprend pour le moment deux verres, conçus en cristal sans plomb.

Objectif made in France

Lundi 13 novembre 2017, une campagne de financement par précommandes a été lancée sur la plateforme Ulule et cartonne déjà. Avec déjà plus de 140 % des objectifs atteints, la cagnotte de Sydonios affiche des débuts prometteurs. Si elle dépasse les 300 % dans le mois qui vient, la petite entreprise pourra même former et former trois souffleurs de verres, en France. "Pour le moment, les verres sont réalisés en Bohème mais si cet objectif est atteint, nous pourrons réaliser ce rêve, explique le jeune entrepreneur. Et pourquoi pas ouvrir notre propre atelier de soufflage par la suite."

Un commerce qui vise d'abord les grandes propriétés viticoles mais aussi les particuliers via notamment les cavistes.

Pratique. Prix de venteentre 20 et 35 €.

