Formule 1 : le Normand Pierre Gasly reconduit pour 2018

Pierre Gasly restera bien ua volant d'une Formule 1 pour la saison 2018. La nouvelle a été confirmée ce jeudi 16 novembre 2017 par son équipe, Toro Rosso. Sur les réseaux sociaux, le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) s'est dit "très heureux" de pouvoir continuer son aventure dans la catégorie reine du sport automobile.

Placé dans le baquet du Russe Daniil Kvyat, évincé pour mauvais résultats, Pierre Gasly avait pour missions d'engranger un maximum d'expérience sur la fin de cette saison 2017 et de faire ses preuves pour espérer garder sa place en 2018. Même s'il n'a pas encore inscrit de point en quatre courses, le Normand a signé quelques bons résultats, comme une douzième place le dimanche 12 novembre 2017 au Brésil avec une monoplace qui manque cruellement de puissance moteur.

Very happy to confirm that I'll race for @ToroRossoSpy in 2018 for my first @F1 season. Thanks to all who made it possible!!! #F1 pic.twitter.com/sNJok4XTpB