[Dossier voyage] Depuis Caen, Marseille, la porte d'à côté

Du soleil le temps d'un week-end ou plus ? Les compagnies low-cost Hop! et Volotea l'ont bien senti et proposent des vols directs vers Marseille depuis l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados).

Passer de la Manche à la mer Méditerranée en 1h30 est désormais possible depuis l'aéroport de Caen-Carpiquet. Les compagnies Hop! et Volotea proposent des vols directs. C'est parti, on embarque. Avec Hop!, si vous voulez partir le vendredi 15 juin 2018, il n'y a qu'un seul vol direct à 12h15 pour une arrivée à l'aéroport de Marseille-Marignane à 13h45. Il faut compter 52.27€ l'aller pour un billet non modifiable, non remboursable et 50€ pour un retour le lundi 18 juin à 10h15. Pour les mêmes dates, il faudra compter 51.39€ chez Volotea pour l'aller et 61.67€ pour le retour. Une fois les billets en poche, laissez vous guider ...

Le vieux-port et Notre Dame de la Garde

La navette vous mènera directement à la gare Saint-Charles, située dans le centre de Marseille et à quelques pas du fameux vieux-port. Si vous arrivez tôt le matin, vous pourrez assister à la vente de poissons à la criée. Une photo souvenir sous la grande ombrière et une visite culturelle dans le plus grand musée de Marseille, le MUCEM. Sur le chemin vous ne pourrez pas manquer Notre Dame de la Garde, qui veille sur les marins, les Marseillais et les touristes.

Le Stade Vélodrome

Comment visiter Marseille sans passer par son mythique stade ? Même s'il ne rappelle pas de bons souvenirs aux malherbistes, il reste cependant un incontournable de la ville.

Les Calanques

On s'éloigne du centre-ville, direction l'eau turquoise du Parc national des Calanques. Entre Marseille et Cassis, de splendides paysages s'offrent à vous après quelques heures de marche.

Pratique. Caen-Marseille par Volotea dès le 20 avril 2018. Caen-Marseille par Hop ! dès le 23 février 2018.

