Handicap : la préfecture de l'Orne primée

La préfecture de l'Orne fait partie des quatre lauréats des trophées Appr'handi, décernés aux employeurs de Normandie les plus innovants dans les trois fonctions publiques (État, hospitalière, territoriale).

À l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la préfecture de l'Orne a été récompensée mardi 14 novembre 2017, à l'occasion de la remise des trophées Appr'handi, à l'abbaye aux Dames de Caen (Calvados).

Apprenti à la préfecture

La préfecture ornaise a recruté en septembre 2015 un apprenti reconnu travailleur handicapé, puis un second, un an après. Frédéric Monod, 50 ans, est apprenti en alternance avec une formation au centre de formation des apprentis de Mondeville (Calvados), et au sein du service informatique de la préfecture, pour deux ans. Son objectif est d'obtenir, à terme, un BTS systèmes numériques, pour trouver un emploi pérenne.

Doit encore mieux faire

En Normandie, le taux d'emploi de travailleurs handicapés dans la fonction publique est, avec 5,81 %, légèrement supérieur à la moyenne nationale (5,32 %). Mais il reste inférieur aux obligations légales.

