Hockey sur glace : les Drakkars retrouvent des couleurs

Après un début de saison catastrophique, Caen (Calvados) a renoué avec la victoire samedi 11 novembre 2017 contre Dunkerque. Le nécessaire a été fait en coulisses pour repartir de l'avant.

Alors que les Drakkars de Caen (Calvados) étaient au plus mal en ce début de saison - 13e et avant derniers avec 6 points en 9 journées - les dirigeants ont conforté et accompagné leur entraîneur par des anciens joueurs. Ajoutez à cela une préparation mentale renforcée et une trêve internationale permettant aux Rouennais sous licence bleue de s'entraîner à Caen toute la semaine et on obtient une très belle victoire contre Dunkerque (Nord) samedi 11 novembre 2017 (3-2 après prolongation) qui permet aux Caennais de se remettre à y croire avant un déplacement à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) ce samedi 18 novembre.

Objectif play-offs

Malgré le début de saison compliqué, Luc Chauvel croit toujours en l'objectif initial de se qualifier en play-offs (c'est à dire finir dans les 8 premiers du classement) "Si on joue tous les matchs comme contre Dunkerque on va gagner beaucoup plus souvent. C'est une première étape qui fait du bien, si on continue à travailler comme ça on va remonter". Pour compenser ses lacunes offensives, le club a décidé de recruter un attaquant, dont la signature serait en passe d'être conclue selon l'entraîneur.

