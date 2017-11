Stationnement à Cherbourg : amende à 20€ et nouvelles rues payantes

Cherbourg-en-Cotentin a choisi de fixer à 20€ le forfait dont devront s'acquitter ceux qui n'auront pas payé ou dépassé leur temps de stationnement. Autre nouveauté : l'augmentation à 0,80 cts la première heure de parking.

Comme toutes les villes de Normandie qui possèdent des zones de stationnement payant, Cherbourg-en-Cotentin doit s'adapter au 1er janvier 2018. Terminée la bonne vieille amende pénale à 17€, place au Forfait Post-Stationnement, le FPS.

Carte bancaire et sans contact

Cherbourg a choisi de fixer son montant à 20€. Ainsi, un automobiliste qui ne paye pas devra s'acquitter de cette somme, s'il est épinglé par un agent ASVP ou un policier. De la même manière, quelqu'un qui a payé pour se garer, mais dont le temps de stationnement est dépassé, devra verser au Trésor Public 20€ moins le montant dont il s'est déjà acquitté.

Pour ce nouveau système, en vigueur à partir du mois de janvier, la Ville a investi dans trente horodateurs. Ils permettent d'ores et déjà un paiement par carte bancaire et sans contact.

De nouvelles rues payantes

Par ailleurs, au 1er janvier, le tarif de la première heure de stationnement passera de 0,60 centimes à 0,80 centimes. Malgré cette légère augmentation, Cherbourg reste parmi les villes les moins chères de France.

Enfin, la zone de stationnement payant est étendue à plusieurs rues : la rue de l'Alma, la place Sarail, les rues Thomas Henry, Paul Doumer et François 1er. Parallèlement, la totalité de la rue Gambetta et de la rue des Tribunaux passe en zone "arrêt minute", avec un stationnement gratuit pendant 30 minutes (et une amende pénale, au-delà !). Deux places gratuites vont être créées sur les quais, pour recharger les véhicules électriques.

