Bihorel : ivre, il roule à vive allure

Ce prévenu qui comparait ce jour lundi 13 novembre 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) est accusé de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

C'est dans la nuit du 14 octobre 2017 à Bihorel qu'une patrouille de police voit venir face à eux une voiture qui roule à très vive allure. Des avertissements sonores et lumineux ne font pourtant pas s'arrêter son conducteur. Ce n'est que quelques centaines de mètres plus loin qu'il sera intercepté. À l'intérieur de l'habitacl,e règne une forte odeur d'alcool. L'homme, sommé de suivre les policiers, titube. Placé en garde à vue, les tests d'alcoolémie révèlent une ivresse très avancée. Samuel Tailleur, 29 ans, reconnaît alors avoir ingéré une grosse quantité d'alcool. Déjà condamné le 14 janvier 2014 à l'obligation de restituer son permis et astreint à une injonction de soins à travers un stage de sensibilisation à l'alcool, il ne respecte pas cette décision.

"Il fallait bien que je rentre chez moi"

À son casier judiciaire, onze condamnations pour détention de stupéfiants, conduite en état d'ivresse et vols en réunion sont portées. Avec ce nouveau délit, il se trouve donc en situation de récidive légale. "Il fallait bien que je rentre chez moi", dit-il naïvement à la barre. Pour le Ministère Public, "Le prévenu n'a pas respecté les avertissements dont il a fait l'objet". Sa défense affirme : "Il sait faire preuve de bonne volonté pour s'amender". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est condamné à six mois de prison ferme dont quatre assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans. Le Tribunal décide également de l'annulation de son permis.

