Calvados Délibéré sur l'embuscade de six personnes contre une

En janvier 2014, six personnes s'en prennent à une seule à Ifs, au sud de Caen (Calvados) Jugées pour violences en réunion le mercredi 18 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen, le délibéré a été rendu le mercredi 8 novembre 2017.

Sur les six personnes jugées pour violences en réunion par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), le mercredi 18 octobre 2017, seules trois ont été reconnues coupables.

Passage à tabac ou simple "claque" ?

Une quinquagénaire n'apprécie pas que sa nièce âgée de 17 ans, dont elle a la responsabilité, entretienne une relation avec un individu de dix ans son aîné et connu par la justice.

Accompagnée par ses deux fils et trois autres individus elle décide d'avoir une explication avec "l'amoureux" Après avoir bloqué sa voiture, la "bande" l'en sort violemment avant de le frapper. La victime parle de passage à tabac et de tentative d'enlèvement et réclame 1 500 euros de préjudice moral. La prévenue ne reconnaît qu'une simple claque. Le ministère public requiert des peines de travaux d'intérêt général.

Seul le certificat médical est objectif

Après délibéré trois prévenus sont relaxés. Les trois autres, dont la femme, écopent de 140h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois. Ils devront s'acquitter de 800 euros de préjudice matériel et de 500 euros de préjudice moral, car le certificat médical ne fait état que d'une ecchymose au visage correspondant à la "claque" reconnue.

